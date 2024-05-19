大陸商務部今日宣布，將對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查；調查自2024年5月19日起開始，通常應在2025年5月19日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。利害關係方應於該公告發布之日起20天內，向大陸商務部貿易救濟調查局登記參加本次反傾銷調查。

共聚型聚甲醛樹脂英文為Polyformaldehyde Copolymer，通常被簡稱為POM Copolymer，具有機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等良好的力學綜合性能，可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。共聚型聚甲醛經常用於需要承受磨耗的機械零件，具體如齒輪、軸承、球閥等。

大陸商務部網站19日宣布，因收到多家企業代表中國大陸共聚聚甲醛產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷調查。

根據申請人提供的證據和大陸商務部的初步審查，申請人共聚聚甲醛產量在2021年、2022年和2023年佔同期中國大陸同類產品總產量50％以上，符合大陸《反傾銷條例》第十一條和第十三條有關中國大陸產業提出反傾銷調查申請的規定。

因此，大陸商務部決定自2024年5月19日起對原產於歐盟、美國、台灣和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至2023年12月31日。