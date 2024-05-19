警方獲報到場協助山友。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉觀霧國家森林遊樂區，是許多山友熱愛登山、健行的景點之一，近日發生多名遊客身體不適或迷路球員，保七總隊第五大隊19日呼籲，登山健行前應先評估自己的能力，登山時注意安全，避免意外發生。

保七總隊第五大隊表示，近日發生多名遊客在登山健行時，因身體不適、抽筋或迷途等事由請求協助，保七總隊第五大隊觀霧小隊員警獲報，會同雪霸國家公園管理處及林業署新竹林務分署人員趕往救援，通力合作，安全護送傷者回到觀霧小隊初步處理後，由救護車或友人陪同下山回家。

包括5月17日下午14時，郭姓男子與兒子2人共同登山，在南比林山三角點附近其子走失，因無法聯繫，請求協助救援，搜救人員於下午16時15分許在南比林山鞍部步道下方尋獲失蹤郭男。

同日晚間19時又發生大霸尖山登山步道2.3K處，羅姓山友報案稱腳抽筋無法行走。隔天18日，陳姓山友在檜山巨木群步道3.4K處，因為大腿抽筋難以行走等相關體力不支通報，請求協助救援，獲報後均由觀霧小隊、觀霧站及觀霧分站巡查員緊急出勤前往搜救，並以人力揹負及攙扶始協助脫困。

保七總隊呼籲，喜愛爬山的人，不宜獨自一人，要關心自己的登山安全，在登山健行前應先評估自己的能力，先行訓練，在出發前，須做好準備功課，爬山過程不僅是單純享受當下的放鬆，隨時留意各項安全也是不能鬆懈的事情。