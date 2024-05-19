台灣溼度高，開封後的調味粉可能因此受潮，一名女子表示，若調味粉受潮，導致結塊撒不出來，可將兩罐調味粉瓶罐底部對底部，順時針轉幾圈，受潮的調味粉立刻變得鬆散，她將其拍成影片PO上網，吸引婆媽關注，但此方法似乎不適用於放太久的調味粉，因有網友實測後仍不見效果。

原PO於《Instagram》上傳短片指出，台灣的溼度偏高，許多調味粉買回家沒多久，就結塊卡在瓶罐底部，以前她都會將瓶罐敲打廚房檯面，但粉都沒有散開，後來她從朋友那得知，可善用調味粉罐底刻度。

原PO將受潮的調味粉罐開口朝下，再拿另一瓶調味罐對著受潮的調味粉底部，以「屁股對屁股」的方式順時針轉，結果受潮的調味粉竟輕鬆脫落，她直呼「這方法太聰明了。」

影片曝光，有網友實測表示沒有用，原PO也在留言區中反問「是不是放了很多年？」其他人表示，受潮的調味粉使用時要注意瓶內是否有小蟲，建議最好的作法是開封後就放冰箱冷藏，放了2年完好如新。