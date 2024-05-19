大陸醫保「家庭共濟」推行3年多以來，全大陸至今已有近7成省份實現省內「異地共濟」，預計今年底前，除港澳之外，全大陸各省預計均可以實現省內共濟，也就是醫保個人帳戶可以共濟給省內不同醫保統籌區的家人。

大陸國家醫保局官方微信公號18日發文表示，目前共濟人和被共濟人在同一個基本醫療保險統籌區（通常是同一個地級市）可以共濟。該文進一步公佈了實現「省內異地家庭共濟」省市共計23個。除了北京、天津、上海、重慶4個直轄市外，還有河北、山西、內蒙古、吉林、江蘇、福建、江西、湖南、廣西、海南、四川、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆以及新疆生產建設兵團。

此外，浙江、河南、山東、廣東4省已部分實現了省內共濟，將於年底前把「省內異地家庭共濟」覆蓋全省。而安徽、陝西2省近期也很快將實現省內共濟；遼寧、黑龍江、湖北3省，將於年底前實現。這也意味著，除港澳之外，全大陸其餘省份今年內都可以實現省內共濟。

根據第一財經報導，而家庭共濟政策共濟的是職工醫保參保人醫保卡個人帳戶的錢。透過職工醫保個人帳戶共濟，健全互助共濟的基本醫療保險制度，有助於減輕親屬醫療費用負擔。