中天綜合台《小明星大跟班》明（20）日晚間10點播出「對不起！我又闖禍了，我發誓絕對沒有下次了」主題。蘿莉塔的一句無心話害好友差點淪落街頭：「奧斯丁剛出道有在直播，有個阿姨粉絲丟禮物不手軟，有一次我直播就跟她閒聊說『有個直播主也很帥』，結果過一陣子，奧斯丁就說那個粉絲好像跑去別的直播主那邊，不丟禮物給他了。」蘿莉塔也發現對方轉而支持對象，就是自己當時推薦的直播主：「我很對不起他，但我不敢承認，奧斯丁的室友還偷偷跟我說『他最近好像經濟出了問題，我們已經先幫他付了3個月的房租』。」得知真相的奧斯丁瞬間爆氣：「妳說真的嗎？妳很沒水準，妳知道我那時候有多慘嗎？我付不出房租被趕出去，我還反省是我自己不好，心情很低迷。」蘿莉塔則再三道歉：「我有想辦法幫你，有工作都盡量拉你一起，或者請你吃飯，我真的沒有要害你的意思。」

蘿莉塔還曾害錄影來賓食物中毒：「事情就發生在《小明星大跟班》，我在聯誼單元做了蛋塔給大家，因為我已經做了很多次，所以不會特別再試味道，而且那天來現場的男生都很捧場，一直說好吃，但錄完影回家，我看到做蛋塔的牛奶還有剩，我一喝才發現牛奶臭掉。」但當時來錄影的來賓，都誤以為會是製作單位準備的便當有問題：「我跟製作人坦承，他就說『難怪那天的男來賓都在拉肚子，他們都懷疑是製作單位發的便當不新鮮』，我就覺得很抱歉，害製作單位背黑鍋，還好大家都沒有要提告，我真的嚇瘋。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。