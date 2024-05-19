蔡英文總統19日接見日本財團會長笹川陽平(總統府提供)

蔡英文總統今天接見日本財團會長笹川陽平，期盼未來繼續提供新政府各項協助，支持臺灣加入CPTPP，讓臺灣和日本持續深化夥伴關係。笹川承諾，未來將持續加深兩國國民交流，促進擁有相同價值觀的臺日友誼。也邀請蔡英文卸任後能利用時間到日本各地觀光旅遊。

笹川陽平今天由總統府資政邱義仁陪同，赴總統府拜會。蔡英文首先歡迎笹川會長，率團出席新任賴清德總統、蕭美琴副總統就職典禮。

她說，很高興能在總統任期結束前，和笹川會長、角南理事長見面交流，笹川所領導的「日本財團」，不僅積極推動教育、社福等活動，促進全球和平及發展，更長期支持臺灣國際參與，協助臺灣走向世界。

蔡英文感謝日本政府對臺灣的支持，並表示，這些年來，臺灣和日本透過各項重要協定和活動，深化彼此經濟、產業及文化交流，更攜手面對疫情等挑戰。像是上個月，臺灣發生震災後，日本官方及民間所發起的募款活動，除協助災後重建工作，也充分展現臺日之間友好情誼。

她指出，臺灣和日本是維護區域和平、守護民主自由的堅實夥伴。我們非常感謝日本政府，在美日峰會等多個國際場合，表達對臺海和平穩定的重視。面對區域威權主義擴張，也希望能與日本以及更多民主夥伴國家，加深各領域合作。

她也請笹川，未來繼續提供新政府各項協助，支持臺灣加入CPTPP，讓臺灣和日本持續深化夥伴關係。並再次歡迎訪賓來訪，期盼透過這趟訪問，為臺日雙方創造更豐碩交流成果。

笹川陽平表示。現在，不論是臺灣或臺灣的民主，都已廣泛傳遞到全世界並了解臺灣的存在，也因為蔡英文總統對民主的信念與堅持，臺灣已經影響了全世界，包括日本政府與國民。現在，日本政治家相較過去更協助臺灣的國際參與。不論是臺日兩國或人民之間的交流與相互理解，都較過去更加深厚。

笹川提到，「日本財團」在全世界進行人道救援活動，且以世界性規模展開，並與日本及臺灣智庫合作，針對如何因應未來的挑戰深入研究，未來也將持續加深兩國國民交流，促進擁有相同價值觀的臺日友誼。未來「日本財團」也會持續和新政府合作，透過加深兩國相互理解政策的研究，繼續致力促進臺日國民友情。

日本的秋天，是風景非常美麗的季節，他也期盼總統之後能利用時間到日本各地觀光旅遊，「我們將會誠摯歡迎總統」。