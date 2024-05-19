為了提升兒童的自我保護能力、交通安全意識，北高雄家扶中心與高雄市楠梓區油廠國小合作，邀請國小1至4年級約100多名學童與親子參加兒少保護生活營，邀請社區中的家長與孩子們透過闖關活動，提升對兒童權益的關注和保障，同時融入兒童權利公約的教育內容，讓兒童了解自己的權利和責任。

家扶基金會自1987年率先投入台灣的兒童保護工作，而北高雄家扶中心承接高市府委託兒少保護工作已邁入第35年，服務過程發現影響兒少成長歷程的社會環境，常是不同層級的，如家庭、社區、學校等，為預防及降低兒少受虐風險，期待透過活動，落實以社區及兒少保護為目標。

活動現場，各項活動內容包括兒保知識補給站、兒保VR虛擬實境遊戲、親子闖關以及盆栽種植等，都吸引了孩子們的積極參與。（北家扶中心提供／林雅惠高雄傳真）

在活動現場，各項活動內容包括兒保知識補給站、兒保VR虛擬實境遊戲、親子闖關以及盆栽種植等，都吸引了孩子們的積極參與，兒保知識補給站提供了豐富多彩的知識內容，從網路安全到交通安全，再到兒童權利公約的內容，全方位地保障了孩子們的安全與健康成長。

而透過兒保VR虛擬實境遊戲，孩子們更能在遊戲中學習自我保護方法及觀念，親子闖關活動教導了家長及孩子們情境脫困的防身術，以應對不時之需，盆栽種植活動不僅教導了孩子們種植技能，更培養了他們對環境的愛護與責任感。

北高雄家扶中心主任吳瑞華表示，兒童保護至關重要，這不僅關乎孩子個人的安全，也關乎整個社會的發展，透過這次活動，希望能夠為兒童建構全方位的安全保護知識，只有建立起一個安全和諧的成長環境，才能使其在成長過程中健康快樂地成長，同時也呼籲社會各界關注兒童權益，共同努力為兒童創造更安全、更健康的成長環境。