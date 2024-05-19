台股氣勢如虹，在台積電領漲效應，上周強漲549點，指數站上21,000點及再推升到21,515點歷史新高。本周盤勢拚再創新高，國際面關注輝達財報及法說看法外，國內面市場聚焦股東會及新一波法說會兩大因素，前者關注陽明、雙鴻、大聯大，後者留意富邦金、國泰金，對營運最新展望。

上周連四日上揚行情，17日指數震盪拉回收21,258.47點，17日的三大法人買超93.89億元，外資買超13.43億元，投信單日大買超72.42億元，自營商也買超8.04億元。上周的三大法人合計買超金額達1,333.3億元，外資周買超1,142.29億元，投信周買超164.34億元，自營商則是周買超26.72億元。

外資在期貨市場也快速調整，由16日台指期未平倉空單8,488口，17日略增持1,160口提升到9,648口，但仍較前周五（10日）1萬4,869口未平倉空單部位，周減持空單達5,221口。

權值龍頭台積電扮演領頭羊，上周股價勁揚4.11％，且歷史高價再推升到856元，17日股價震盪收835元，市值推升到21兆6,557億元；近期外資已連續六日買超，而以上周外資買超量4.42萬張，本周台積電續揚攸關指數能否持續創高。

在10日上市櫃公司公布4月營收，以及15日公布第一季財報後，市場持續緊盯台股基本面變化，隨時序本周進入5月下旬，股東會議題升溫，本周約有150家上市櫃及興櫃公司陸續召開股東會，電子重點公司有力積電、采鈺、雙鴻、泰碩、大聯大、彩晶、全國電；非電子重點公司有達亞、台泥、鑽石投資、中租-KY、信義、台灣高鐵、艾姆勒、八貫、鴻華先進、陽明、東元、晶碩等。

至於本周新一波法說會，主要關注重量級金控公司，金控雙雄23日富邦金、24日國泰金，另還有合庫金、華南金、永豐金等；電子法說會有神達、康舒、精測、元太、威剛、大中、華通等；傳產法說會有大亞、大同、儒鴻、台橡、台汽電等。