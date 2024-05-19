財團法人台北市台灣省城隍廟與金門縣浯島城隍廟熱心公益，合力捐贈金門縣消防局新台幣800萬元採購一輛化學消防車，今（19）日上午假浯島城隍廟前廣場舉辦聯合捐贈典禮，由台灣省城隍廟董事長蕭中川與金門浯島城隍廟主委楊耀芸一起將支票交予金門縣長陳福海。陳福海說城隍爺懲惡揚善，感謝祂的善心普照金門，未來消防局將善用這輛「生力軍」，保障鄉親的安全。

台灣省城隍廟捐贈600萬元，由董事長蕭中川（左）代表將支票交予金門縣長陳福海（右）。（于家麒攝）

金門浯島城隍廟捐贈200萬元，由主委楊耀芸（左四）代表將支票交予金門縣長陳福海（右四）。（于家麒攝）

據了解，台灣省城隍廟長期以來一直與金門浯島城隍廟保持良好的交流，也都積極參與金門每年農曆4月12日迎城隍盛事。在捐贈過程中，有感於金門離島籌措資金不易，因此在台灣省城隍廟董事長蕭中川的支持、金門浯島城隍廟楊耀芸主委暨張克全總幹事等的居中促成以下，由台灣省城隍廟出資600萬元、金門浯島城隍廟200萬元，共同聯合捐贈800萬元予金門縣消防局採購化學消防車1輛，充實金門地區救災能量。

金門縣長陳福海感謝城隍爺的善心普照金門，未來消防局將善用這輛「生力軍」，保障鄉親的安全。（于家麒攝）

金門縣長陳福海表示，救災資源與品質一直是離島極欲提升強化之區域，但政府的資源有限，而民間的力量無窮，非常感謝台灣省城隍廟及本縣浯島城隍廟的大愛，以實際行動捐贈採購化學消防車的經費，造福地區鄉親；也期許此義行能達到拋磚引玉的效果，讓台灣省各縣市城隍爺無遠弗屆的菩薩心普照金門，持續提升金門地區救災能量，共同努力建構金門成為安全宜居的城市。

金門消防局指出，消防車是消防人員執行救災之必要車輛，而本次捐贈經費採購之化學消防車有別於一般消防車，針對本縣3座酒廠、3座發電廠等2大基礎經濟及民生仰賴之場所、其他4處儲存公共危險物品之列管場所及車輛火警事故等，可提供更全面的保障。

消防局強調，在未來的日子，消防團隊將會帶著城隍廟的大愛，不分日夜、積極守護鄉親的生命財產。並結合義消資源，齊心守護金門，讓這份大愛傳承下去，人問處處有溫情，溫情時時暖你心；該局也定會更加珍惜、善用這輛即將到來的化學消防車，發揮它最大的效益，持續提升救災品質，保障民眾生命安全。