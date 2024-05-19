新竹縣政府為提升教育環境，除更新教室老舊冷氣外，也盤點未裝設冷氣或冷氣損壞的學校活動中心或禮堂，將分4梯次協助39所學校裝設冷氣或汰舊換新，核定第1梯次補助六家國小等9所學校，將陸續進場裝設冷氣，讓師生在夏天集會時，不再揮汗如雨，學習環境更舒適。

縣長楊文科感謝中央112年對各校普通教室裝設冷氣資源挹注，指今年縣府在預算經費許可下，將協助學校改善硬體環境列為施政重點項目之一，即是補助沒有冷氣或冷氣不堪使用的學校活動中心裝設冷氣，讓學生能夠在更舒適的環境下就學，也提升運動能量。

教育局長楊郡慈表示，自班班有冷氣政策推動後，各校普通教室皆已完成冷氣裝設，去年起針對部分學校使用達9年冷氣補助汰換更新，今年初則針對各校活動中心或禮堂冷氣需求做調查，共有39所學校無冷氣或因年久不堪使用，在議會支持通過預算下，各校已陸續送件提報經費需求，將分4年4梯次完成裝設。

楊郡慈指目前核定第1梯次約3千萬元，補助北埔國小、六家國小、員東國中、芎林國小、新湖國中、文山國小、精華國中、大肚國小及東安國小等9校，都是學校活動中心或禮堂沒有冷氣，近期將陸續進行裝設作業。

教育局同時請9所學校先行評估校內電力負載情形，若有需要調整者，同步於此次改善電力，以維護學校用電安全。

楊郡慈說，學校活動中心除是學生重要的活動空間外，也常辦理社區活動的重要場域，透過此次補助冷氣裝設，讓學校在夏季辦理校內外活動時，都能讓參與師生及社區民眾感到舒適，提升活動品質。