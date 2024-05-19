明天就是520，準總統賴清德今天上午邀請友邦慶賀團元首體驗釣蝦樂，並表示，明天他將宣誓就任中華民國臺灣的下任總統，我們將與各方共同努力，建設繁榮昌盛的國家，並維持臺海現狀；臺灣並不孤單，將持續與共享民主、自由與人權價值的國際友人合作。

賴清德今天以英文致詞，感謝各國元首遠道而來，「大家的來訪對臺灣深具意義」，他很高興大家一起參與今天的活動。

賴清德指出，明天他將宣誓就任中華民國臺灣的下任總統，很高興能和優秀的副總統—「戰貓」蕭美琴一起就任，我們將與各方共同努力，建設繁榮昌盛的國家，並維持臺海現狀；臺灣並不孤單，我們與許多像大家一樣共享民主、自由與人權價值的國際友人共同努力。

為了讓大家有賓至如歸的感覺，他今天安排一項臺灣常見的休閒活動－釣蝦。他說，有些賓客來自島國，可能擅長釣魚，但是釣蝦又有點不同。他也跟大家分享增加捕獲量的小技巧，蝦子會吃餌，所以要等蝦子吃餌後，再拉起釣竿。

他請大家發揮功力，因為釣蝦最多的前兩名將獲頒金竿獎，他很期待稍後為優勝者頒獎。也再次向大家表達歡迎之意，希望今天的活動大家都能盡興，「祝大家玩得開心」。

在至善釣蝦場老闆林聰明教學說明及示範下，賴清德、蕭美琴及各國元首隨後共同體驗釣蝦，及品嚐臺南創意小吃。

釣蝦體驗結果出爐後，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）榮獲「金竿獎」第一名、馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）榮獲「金竿獎」第二名，由賴清德及蕭美琴人分別頒獎，現場氣氛熱絡愉快。

今天出席的包括史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世、馬紹爾群島共和國總統海妮暨夫婿、帛琉共和國總統惠恕仁伉儷、巴拉圭共和國總統貝尼亞、貝里斯總理布里仙紐、聖露西亞總理皮耶伉儷、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷、吐瓦魯國總理戴斐立伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利等友邦慶賀團元首及官員，外交部長吳釗燮等人也出席是項活動。