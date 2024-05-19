美國上調中國大陸電動車進口關稅至100％，《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，包括比亞迪在內，中國電動車廠已競相將汽車運往墨西哥及巴西，為關稅及貿易限制預做準備。另外有大陸電動車廠高管透露，他們並不擔心關稅上調政策，因為他們並未直接將車輛售往美國，但他們擔心華府對其他國家釋出的訊號。

美國總統拜登宣布對中國電動車課徵100％關稅。

《日經亞洲》引述一名航運業消息人士指出，3月開始，中國電動車廠就加速將車輛從中國運往巴西及墨西哥，預計將持續至6月。

巴西從今（2024）年開始重新對電動車課徵關稅，1月開始先課徵10％，7月上調至18％，2026年7月將增加至35％。

該名航運業知情人士透露，3月底開始，中國至巴西航線的貨櫃價格翻了4至6倍，今年稍早貨櫃價格僅約1500美元（約新台幣4.8萬元），現在已超過6000美元（約新台幣19.3萬元）。

根據中國車廠比亞迪的公開數據，今年第1季，比亞迪電動車出口數年增率超過150％，逾9.7萬輛，當中運往巴西的車輛達1.57萬輛，占比為16％。

比亞迪也加速在巴西建廠，以開發當地市場，這也是中國巴西航線需求激增的原因之一。比亞迪先前也表示，為了滿足墨西哥市場需求，計畫在當地建廠。不過墨西哥正面臨美國施壓，與中國車廠保持距離，墨西哥政府目前尚未對中國電動車課徵關稅，但已停止提供投資誘因。

日本貿易公司阪和興業株式會社分析，近月來輸往墨西哥的中國電動車激增，可能源自於「美國對中國商品的關稅行動」，以及擔憂未來華府可能祭出更嚴厲的制裁，「也許公司擔心如果川普當選，會有更嚴厲的制裁」。

中國車廠加速將電動車運往國外，進一步引發貨輪倉儲空間的競標戰，一名中國貨運仲介公司員工透露，多數大型電動車廠已和貨運公司簽約，如今這些公司需要額外撥款取得更多貨櫃空間，以便加緊將這些電動車運往巴西、墨西哥。

車廠互相競逐的結果，就是中國輸往巴西、輸往墨西哥的整體航運成本大幅上揚，反映貨櫃運輸平均成本的上海出口集裝箱運價指數顯示，1月底至4月底，從中國運往墨西哥、巴西的南美航線成本上漲55.8％。

亞洲一家運輸業者主管透露，過去幾個月，在中國電動車出口需求帶動下，從中國到墨西哥、巴西的運輸價格大幅上漲。

相較之下，1至4月期間，中國運往歐洲的運價指數下降31％。報導指出，監督歐盟貿易政策的歐盟執行委員會（European Commission）已對中國不公平補貼電動車產業的指控展開調查，預計11月完成調查，另外歐盟可能先於7月加徵臨時關稅。

一名中國大型電動車廠執行長透露：「我們並不擔心美國對中國電動車課徵的新關稅，因為我們並不直接銷往美國，但我們確實擔心它對其他國家釋出了什麼訊號，尤其是對美國盟友。」

該名高管表示，歐洲、澳洲、紐西蘭最有可能跟進這類關稅措施。