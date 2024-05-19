緯來電視網投入新興影視人才培育多年，今年首度與國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學合作，共同舉辦第一屆《2024酷緯松短影片競賽》，以「不受定義的Z世代」為題，祭出百萬獎金獎品，鼓勵莘莘學子以獨特視角和創意，勇敢表達自我。18日舉辦決賽頒獎典禮，特別邀請業界豪華陣容擔任評審團，包括身兼導演與編劇的許立達、程偉豪，演技精湛獲各大獎肯定的莊凱勛、張榕容，以及臺大戲劇學系系主任謝筱玫評選前三名作品，經過11天、2萬多人次投票，也票選出精彩人氣作品。

曾獲多項演員大獎肯定的張榕容與莊凱勛一收到評審邀約，二話不說答應，張榕容說大學念的是廣播電視電影，當時大家都是把零用錢、打工費拿去拍片，現在能有像《2024酷緯松短影片競賽》有一個1分鐘的機會，讓自己有獲獎的機會，令人羨慕，更鼓勵所有入圍參賽者，能帶著這樣的資源投入在影像創作上；莊凱勛也說在自媒體的時代，只要你願意做，都有機會發光，現在更有這麼棒的平台和優渥的資源，前3名各有20萬、15萬、8萬元獎金，連他自己都很想參賽。個性直爽的張榕容頒獎時也忍不住羨慕：「這麼有誠意的獎金，已經媲美影展等級，真的是很好的鼓勵！」

緯來電視網董事長李鐘培、張榕容、許立達、莊凱勛擔任評審。（緯來戲劇台提供）

難得有這麼棒的評審團陣容可以面對面座談，有同學問到張榕容和莊凱勛，如果可以回到20歲最想做的一件事，莊凱勛真誠分享，20歲的自己花了很多時間在劇場，也曾打工包裝過A片，推銷過奇怪的吸塵器、抬過磚頭、扛過鋼筋、送過瓦斯，回想起來人生好像很豐厚，都在練功，但最缺乏的就是要活在那個年紀該做的事，「聯誼也好、好好念書也好，那個年紀該怎麼笑、該怎麼大聲哭，用力的玩、用力的愛、用力的恨，應該要去過一般學生生活該有的樣子」，因為這些生活經驗都是日後表演重要的養分，他認為表演就是需要入世，而非匠氣、出世的演出。

李鐘培頒發首獎20萬獎金。（緯來戲劇台提供）

張榕容則說，如果回到20歲，她的選擇還是一樣，不後悔所做過的決定，當時邊念書邊拍片，覺得表演的時候就是在玩的時候，雖然沒有參加過班遊、夜唱、夜衝、隔宿露營、畢業旅行，多忙於工作忙拍戲《一年之初》、《渺渺》、《陽陽》等作品，但學校生活也沒閒著：「忙著當導演、編劇，每天泡在我的劇本、別人的劇本或其他人的作品，畢業後接著拍了《逆光飛翔》之後就去生小孩了，即便一直很忙，至今我仍不特別覺得疲累，是因為我很幸運，找到我喜歡做的事情，把它玩得很開心，並還能以此為職業」。

張榕容頒獎給第二名得主。（緯來戲劇台提供）

曾榮獲金鐘導演、編劇的許立達導演，也表示很開心能擔任評審看到這麼多有趣的作品，同學們好奇問到「有沒有遇過沒有靈感的時候？」他笑說：「有啊，每天」。但導演也透露自己會透過在路上觀察人物激發靈感，他說「沒有新鮮的故事，但會有新鮮的人」，他也鼓勵同學「成為導演一個很必要的條件，就是人格特質要對人有興趣，對世界保持好奇」。

後起之秀不容小覷，評審之一的程偉豪導演雖然無法到場，特別錄製影音分享說很開心可以看到這麼多學生創作作品：「之前常被問到，要給想要拍片創作同學什麼樣的話，其實在數位時代，拿起手機就可以開始創作，這次非常開心看到很多同學拿著手機拍了屬於自己的故事，更重要的是我看到裡面有非常多的編排、設計還有一些後製剪接，希望大家可以繼續創作下去」。

莊凱勛頒獎給第三名得主。（緯來戲劇台提供）

緯來電視網旗下緯來戲劇台舉辦第一屆《2024酷緯松短影片競賽》（2024 Videoland Creathon Short Video Competition），其中「酷緯松」(Creathon)的涵義是來自於「創意」(Create)與「馬拉松」(Marathon)結合的活動形式，讓有志從事影視行業的年輕創作者，有可以發揮的舞台，還有機會獲得緯來電視網實習資格或正職工作機會，開啟進入影視產業的第一步。緯來電視網李鐘培董事長也特別到場與現場入圍參賽隊伍分享，未來緯來將會挹注更多資源在原創內容、新媒體、新秀培養、新聞等發展等，除了《2024酷緯松短影片競賽》之外，緯來電視網另外一個媲美「HBL」街舞版大型競賽節目《2024高中街舞大賽》目前也正如火如荼進行中，為的就是讓下一代有更多機會。

第一屆《2024酷緯松短影片競賽》前3名作品分別為第一名《找到屬於自己的節奏》、第二名《自己定義自己的簡姿翊》及第三名《靠近夢一點》，將各可獲得20萬、15萬、8萬的獎金鼓勵外；前五名投票人氣獎各頒發3萬元獎金鼓勵，作品包括《夢想追逐著》、《我，正常嗎？》、《夜衝阜杭豆漿大隊》、《sick》及《家喱》；另外有入圍前15名隊伍也提供1萬5千元的補助獎金等，希望透過實質的鼓勵，激發學生更多的創意與嘗試，有機會為台灣影視產業培養更多可造之材！