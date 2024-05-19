苗栗縣北區托育資源中心營運即將屆滿3年，縣府周末假期舉辦系列活動慶祝。而針對竹南、頭份地區出校舍不足問題，縣長鍾東錦指出，縣府已規畫在慈暉分校新建小學，同時為打造優質親子設施，除已開幕的頭份親子館，苗栗親子館也正興建趕工中，並將遴選1、2處興建親子娛樂場所。

鍾東錦表示，據他近年來仔細的觀察發現，竹南、頭份地區的人口比較多且年輕，生育率相對較高，人口數幾乎每個月都在攀升，不過全縣整體人口數並沒增加；由於部分小學出現校舍不足、擁擠的窘境，另有頭份國中新生人數倍增，一半必須轉介鄰近學校，照南國中也有類似情形，但縣府有具體解決方案。

表演人員與幼童開心互動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦說，他要請縣內家長們放心，縣府初步已規畫在慈暉分校新建小學，國中部分則先由君毅中學先幫忙吸收部分學生，並且有因應方案積極推動中，縣府已做好萬全準備，屆時小朋友會有空間比較大且舒適的學習環境，相信在立委、議員及公所支持下，教育政策都可順利達標。

幼童們玩得開心。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

此外，頭份親子館開幕啟用以來，入館人數已突破1萬人次大關，苗栗親子館也正在興建趕工當中；除了這兩座大型親子館之外，縣府計畫運用公共設施保留地的抵費地，遴選1、2處地點來興建親子娛樂場所，至於蓋館或場，未來將委由專業評定，希望挹注縣府資源打造優質的親子設施，鼓勵年輕人敢生也喜歡養育小孩，並在完善的環境中健康、快樂成長。

北區托育資源中心主要提供3歲以下嬰幼兒寓教於樂的親子空間，也為父母及照顧者提供托育及幼兒照顧諮詢、嬰幼兒親子活動、親職教育、教玩具及繪本借閱等服務，期促進嬰幼兒良好身心發展，提供育兒家庭教養支持，創造社區友善育兒環境。該中心3年來已辦理逾900場次相關活動，服務超過10萬人次，成為親子共同成長與分享的溫馨場所。

縣府社會處指出，北區托育資源中心自2021年4月由財團法人業成社會福利慈善事業基金會承辦，同年5月26日開始營運，至今即將屆滿3周年，目前服務區域為竹南、造橋、後龍、通霄、苑裡5鄉鎮，前期於2021至2023年間，同步提供頭份、三灣、南庄3鄉市托育資源服務，但在頭份親子館啟用後已停止。

北區托育資源中心歡度3周年慶，縣長鍾東錦、夫人陳美琦伉儷，18日與9名5月的小壽星，一起高唱「生日快樂」歌、切開魔術氣球做的大蛋糕，裡面滿是讓人驚喜的小禮物，由縣長伉儷分送給小壽星。

鍾東錦與陳美琦另分頭贈送參加活動的幼童小禮物和糖果，逗樂小朋友和家長，歡樂洋溢。立委邱鎮軍秘書章潔、縣議員葉忠倫、張佳玲、邱毓興團隊主任林政昌、縣府社會處長張國棟及鎮民代表多人，也融入溫馨氛圍中。