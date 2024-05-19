郭國文在搶走公文後，立刻拔腿狂奔跑出議場。（中時資料照，姚志平攝）

【517表決戰】郭國文立法院強搶周萬來文件 柯志恩傻眼喊「1字」 @ChinaTimes

立法院17日發生表決大戰，朝野立委爆發激烈衝突，期間民進黨立委郭國文更把立法院秘書長周萬來手上的公文搶走，引發外界撻伐。對此，國民黨立委柯志恩直言，郭國文的行為只能用「蠢」字來形容，完全污衊了立委該有的風範。

針對搶公文的行為，郭國文回應，從他不攻擊國民黨立委陳永康，並請陳離開衝突區，到擋在民進黨團總召柯建銘前，阻止民眾黨立委黃國昌攻擊柯，都能凸顯自己對長者的敬意；當時搶周萬來手上的公文，是面對藍白藉由多數暴力，意圖運用表決取代委員會質詢及逐條協商，來強行通過違憲的擴權法案，所做出的議事杯葛行為。

柯志恩昨（18）日接受《中天新聞》訪問表示，郭國文搶周萬來的行為「只能用蠢字來形容」，不少民進黨立委也搞不清楚，他為何要這麼做，因為他的行為觸犯了《立法委員行為法》第7條「對依法行使職權議事人員做不當之要求或干擾」的規定。

「郭國文的行為震驚了所有人」，柯志恩指出，周萬來已經70多歲，當時要不是有椅子擋住，他的頭可能會撞到桌子，後果不堪設想。此外，周萬來手上的公文除了兩本書，還有議事人員規則，而這在每個委員桌上都有，柯志恩質疑，郭國文搶這些東西到底是想顯示什麼？「告訴我們他跑得很快？完全污衊立委該有的風範」。