國際油價趨緩下跌，中油宣布，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及3.9元 ，20日凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.8元。

中油本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌0.54美元，新臺幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算跌幅為0.78％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.3元及3.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

最終，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元。113年累計至4月底止，中油共吸收約94.13億元。