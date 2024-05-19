蔡英文總統今天接見英國慶賀團表示，未來，臺灣會與英國及其他民主夥伴繼續攜手努力，共同維護區域的和平穩定，並且促進印太地區的進步繁榮。也期盼隨著英國正式批准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，能夠支持臺灣的申請入會，讓臺灣能與更多夥伴一起為全球貿易及供應鏈韌性帶來更多貢獻。

英國在台辦事處22日上午將與合作金庫創業投資股份有限公司 (合庫創投) 簽署新創投資合作備忘錄 (MOU)，透過此備忘錄框架，合庫創投將陸續注資1000萬英鎊投資英國新創企業。簽署儀式將由英國在台辦事處代表鄧元翰與合庫創投董事長袁中越簽署，英國首相任命的對台貿易特使福克納與合庫金控董瑞斌董事長在場見證。

蔡英文上午接見英國「台英國會小組」慶賀團及英國對台貿易特使表示，這幾年，英國持續在國際社會加強支持臺灣的力道。像是今年的「澳英部長級諮商」及G7外長會議，都在會後的聯合聲明當中，展現對臺海和平穩定的重視及支持臺灣的國際參與。

她感謝羅根勛爵（Lord Rogan）作為「台英國會小組」共同主席，不斷凝聚英國國會的友臺力量，深化雙邊友好關係，促進彼此更多的合作交流。而英國對台貿易特使福克納（Lord Faulkner）積極推動的「提升貿易夥伴關係」協定，也在去年完成簽署，臺英雙邊持續聚焦「投資」、「數位貿易」及「再生能源和淨零碳排」等領域的合作，努力創造彼此的雙贏發展。

蔡英文表示，未來，臺灣會與英國及其他民主夥伴繼續攜手努力，共同維護區域的和平穩定，並且促進印太地區的進步繁榮。因此，也期盼隨著英國正式批准加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，能夠支持臺灣的申請入會，讓臺灣能與更多夥伴一起為全球貿易及供應鏈韌性帶來更多貢獻。她再次感謝訪團參加新政府的就職典禮。並期盼在大家的支持下，臺英關係能持續向前邁進。

羅根致詞時表示，臺灣一直都有英國國會跨黨派最大的支持，「台英國會小組」是英國國會最大的小組之一，致力推動臺英各項合作與交流。在新總統接任後，他們也會持續給予臺灣最大支持。無論蔡總統之後從事何種工作，相信一定都會做得很好。若未來有機會赴訪英國，「台英國會小組」將竭誠歡迎。

福克納則感謝蔡總統過去8年所做的一切，對臺灣及英國人民的友誼有非常大的貢獻。去年9月，他以英國對台貿易特使身分來臺與蔡總統會面，當時也進行許多貿易方面的協商。8年來，因為蔡總統的努力，臺灣與英國的友好關係持續強化，雙方連結也持續增強。

他認為，蔡英文與倫敦的關係極其深厚，相信倫敦政治經濟學院也希望以他們的方式對蔡總統做出榮譽表彰。對於蔡總統即將卸任，他們感到不捨，但這就是民主制度。他很感謝蔡總統的付出，並期盼臺英友誼長保。

訪團成員包括英國上議院議員德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion），由英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）陪同，前來總統府拜會蔡英文，總統府祕書長、準外交部長林佳龍也在座。