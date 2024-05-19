八大電視《WTO姐妹會》以「男女腦袋大不同」為題，聊兩性相處想法差距，跟日籍老公AKIRA新婚1年的來賓吳怡霈以自身為例，不論買躺椅、或重達15公斤的水波爐，老公都會自己搬運甚至組裝好，她只需要「享用」，但想和老公抱怨時，對方的反應卻讓她很無奈；她說，有一次網購，送來時發現圖文不符，忍不住跟老公抱怨，沒想到老公卻正經和她分析，吳怡霈苦笑說：「誰想知道哪個步驟出了問題？我就是想抱怨，你只要站在我這邊就好了。」一番話贏得現場女生點頭如搗蒜，莎莎也贊同並表示，當女生向另一半抱怨時，「不需要解決問題，只要認同就好。」

錄影結束，莎莎難掩嚴肅心情：「我覺得男生、女生真的沒有辦法了解彼此。」郭彥均有感而發說：「我發現彼此都是有愛的，只是男生、女生的頻率真的就是不一樣，但也是這樣在一起才有樂趣。」

另外，聊起男、女對金錢觀念大不同時，香港人Jenny分享，與男朋友到迪士尼樂園，對方處處潑冷水，又不願意買氛圍感十足的造型髮箍，當下令人感到掃興，她說：「就算放在家裡當紀念品，也有個共同美好回憶。」孫國豪站在男生立場表示，就現實層面考量，迪士尼樂園的商品賣太貴，「一個髮箍要幾百塊，去其他購物平台買幾十塊就有了，一樣的東西，何必花這種冤枉錢？」，他說完後，現場的女生仍難以理解，莎莎不禁幽默回應：「那你為什麼要買有logo的衣服，你就買一件沒有logo的T恤就好，為什麼要買有這個logo的？」《WTO姐妹會》每週一至週四晚間11點於八大綜合台播出。