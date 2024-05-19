不管是生理痛、頭痛，很多人就是吞顆止痛藥來解決，小心傷腎。腎臟科醫師洪永祥分享曾收治一名婦人，因偏頭痛吃了10多年的止痛藥，導致腎衰竭洗腎，就連洗腎時，還是因頭痛要吃止痛藥，他將婦人轉會神經內科，3個月就改善婦人的偏頭痛，「可是她的腎臟（功能），已經回不來了。」

洪永祥上「小宇宙大爆發」節目時指，上述婦人沒有糖尿病、沒有高血壓等其它慢性病，一來他的診所，就是已經腎衰竭、要洗腎，他問婦人為何會這樣？婦人回她有慢性偏頭痛，吃了10幾年的止痛藥，吃藥吃到腎臟壞掉了。

洪永祥說，婦人在洗腎時，偏頭痛還是不時會發作，「邊洗腎，邊吃止痛藥」，他覺得這樣不行，把婦人轉會神經內科，3個月後，婦人的偏頭痛改善，不用再吃止痛藥了，可是她的腎臟功能已經回不來，這真的是一個很可惜的案例。

洪永祥說，止痛藥大概分兩大類，一種是經由肝臟代謝，常見的乙醯胺酚成份，像普XX，若有慢性腎衰竭，有腎病者以這個成份藥為優先，另一種比較傷腎，叫非類固醇的抗發炎藥物，像異布洛芬等成份，但也不會說是吃了一次兩次就會腎衰竭，沒有那麼恐怖，只是如果不需要吃止痛藥，就不要吃。

洪永祥說，若是一定得吃止痛藥，除了要依醫師處方，還有兩個很重要的事要注意，第一個就是水一定要喝多，讓它代謝掉，然後要去解決根本疼痛的原因，像上述婦人有偏頭痛，就該早點去神經內科就醫，「我有時都在想，她如果早一點去神經內科就醫，是不是就不用後半輩子都要洗腎。」