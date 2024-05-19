陸媒統計，截至5月18日，今年已有132檔股票被納入「ST板塊」，為滬深交易所特別針對可能出現股價異常上市企業的示警措施。其中，有十多家券商都出現在ST板塊公司的股東名單中，部分券商的持股市值已較入股時大幅縮水。以＊ST保力為例，國信證券持有的股票市值已縮水人民幣（下同）1億元，上海證券持股也至少縮水了超500萬元。

券商中國報導，香頌資本董事沈萌分析，除投資外，券商之所以出現在ST公司股東名單上，有些是民企紓困等政策性要求導致，有些是新「國九條」擴大了ST的觸發範圍。沈萌表示，目前環境下，券商可能很難快速減持ST股。

近日，＊ST保力因連續20個交易日的股票收盤價均低於1元，正式停牌揮手作別A股。2016年時，＊ST保力（彼時名為堅瑞消防）曾通過收購動力鋰電池企業沃特瑪100％的股權，進入新能源領域，並一度成為牛股，市值最高時超過135億元。如今正式落幕，還創下A股歷史上首只股價低於1毛錢的個股紀錄。國信證券、上海證券也因位居＊ST保力前十大股東位置上而遭遇資產縮水。