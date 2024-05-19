520諧音我愛你，被視為告白日或是小情人節，超商看準甜蜜商機，推出各式優惠像是飲品折扣或糖果餅乾6折等，幫助民眾傳達心意。 懷舊糖餅是許多人童年美好回憶，OKmart推出水晶熊造型戒指糖以及呦皮超值組合餐軟糖（漢堡QQ糖＋薯條造型QQ糖＋小熱狗QQ糖＋可樂風味QQ糖）第二件六折；另OKCAFE與可口可樂旗下的OOHA攜手合作，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，結合OKCAFE莊園級美式與人氣口味氣泡飲，即日起至5月29日，限時49元；最後，香草牛奶霜淇淋原價30元，5月29日前，憑OKmart會員即享有19元優惠價。

7-11即起至24日推出「520情人節」活動，特大杯拿鐵11杯、特大杯美式14杯、大杯卡布奇諾15杯、中杯精品美式或拿鐵任選10杯均只要520元，最高省380元。此外，即日起至28日，CITY指定系列特大杯任選第2杯7折，品項包括香橙果纖風味氣泡咖啡、香橙果纖風味氣泡凍飲、香橙果纖風味冰茶。

全家限時買指定水、運動飲料有好康，還可抽Energy台北小巨蛋演唱會門票。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家則是今（19日）推出出示會員條碼或憑會員手機號碼，可享全家Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’s Café大杯特濃拿鐵（冰熱不限），同品項加10元多一件；另即起全家會員買指定水、運動飲料購可享同品牌同價位第二件6折或買三送一優惠。

萊爾富推出Hi café特大杯泰式奶茶，單杯售價55元，添加飛燕牌煉乳，茶與奶完美比例融合，喝起來更加濃郁，28日指定奶茶特價49元，品項包含特大杯泰式奶茶、特大杯紅茶拿鐵、特大杯黑糖珍珠奶茶、大杯草莓風味茶歐蕾。