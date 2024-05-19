國中教育會考最後一節考英聽，考生認為今年題目與往年沒太大變化，其中有一題考一對夫妻中的老公去聚餐，老婆說很遺憾不能去，老公卻說遺憾有去，最後問老公喜不喜歡當天的食物，因對話中繞來繞去，必須聽到最後才有辦法作答，應該算是陷阱題。

台中范姓考生表示，今年英聽科目前半段的考題算中規中矩，後面則有幾題有些陷阱，像是第20題講一對夫妻中的老公去聚餐，老婆問食物好不好吃等問題，之後表示沒去很遺憾，但老公說很遺憾有去，最後問老公喜不喜歡，這題如果一小部分沒聽清楚，就很可能被繞進去而判斷錯誤。

范姓考生說，其他題目像是車站廣播、問路的題目及念對話等，都是幾乎每年會考的題型；此外，有一提示考很難的片語並問該片語意思，算是相度有程度。

陳姓考生則說，今年英聽考題幾乎都是直問直答，與往年相比沒有什麼變化，後面有一題是考最符合圖片的敘述，也是會考中的標配考題；其他有幾題比較需要思考或從語氣中去判斷的，難度與模擬考差不多。