徐若瑄（Vivian）昨（18日）舉辦「Vivian徐若瑄先聽我說完新專輯享聽會」，在新專輯中和Vivian合組「限定女團」的最立體美聲組合晨悠CHENYO也到場，享聽會上是三人首度公開Live演唱單戀情歌〈全世界我最不配擁有你〉，而當Vivian演唱到經典歌曲〈美人魚〉時，畢書盡竟悄悄從側台現身，突襲加入〈美人魚〉的演唱，被矇在鼓裡的Vivian當場愣住，頻問「你怎麼會來？」全場氣氛瞬間引爆。

Vivian昨獻唱專輯同名主打歌〈先聽我說完〉揭幕，她以破壞式的仿舊丹寧長褲配搭浪漫的蓬袖短版上衣，紫色勁裝展露出她心底柔美與堅毅兼具的搖滾魂，接著演唱節奏更強勁的〈許的生日願望從來沒實現過〉和輕快的〈嘿，還好嗎〉，讓全場沸騰起來！Vivian開心和粉絲打招呼說：「這好像是我第一次在Legacy演出，今天是新專輯享聽會，怕有些人對新歌還不太熟悉，也有準備一些大家耳熟能詳的舊歌，會唱的一起大聲唱喔。」

徐若瑄18日舉辦新專輯享聽會。（索尼音樂提供）

2首代表作〈敬女人〉和〈狠狠愛〉，全場都跟著她一起大合唱。和Vivian合組「限定女團」的晨悠CHENYO現身，三人以唯美合聲演唱〈全世界我最不配擁有你〉，Vivian表示：「寫這首歌的靈感來源是聽了惟晨的告白故事。」惟晨也大方分享當年告白失敗的情況，笑說：「事情過去了，現在會覺得是你配不起我。」三人一見面聊個沒完，以悠還示範了帶有京劇感的瘋狂和聲，且難得合體唱一首還不夠，晨悠乾脆取代麋先生樂團的主唱聖皓，和Vivian打造出女女版的〈Hi〉，不同於男女合唱版的合聲演唱，歌曲呈現更豐富的層次。

Vivian也將台北小巨蛋演唱會主題曲〈VIVILAND〉改編成不插電版本，展現完全不同的風格，而之前公司替Vivian整理，她參與過的歌詞創作已突破100首，她演唱專輯中由她填詞的抒情歌〈不愛自己現在的樣子〉後，表示下一首歌是為了自己的表妹夫創作，前年表妹夫因意外過世，事情發生的太突然，全家深陷悲傷中，Vivian與家人感情深厚，為了釋放心中的傷痛，她寫下這首〈烏鴉〉，演唱時，她強忍住情緒，不讓眼淚落下，但台下的家人和歌迷都感動落淚，她緊接著演唱歌曲〈好想你〉，訴說著自己的心情。

徐若瑄18日舉辦新專輯享聽會。（索尼音樂提供）

隨後Vivian演唱代表作〈美人魚〉，唱到副歌時，忽然有男生的聲音傳進來，讓她覺得有點奇怪，但仍鎮定唱下去，這時Bii在間奏走進來大秀Rap，讓全場歡聲雷動，Vivian先是愣了一會兒，仍鎮定地唱完歌曲後笑問：「你怎麼會來？」畢書盡說：「因為之前V姐辦小巨蛋演唱會時，我無法到場，心裡一直很惦念這件事，後來知道有這場演唱會，同事跟我說我之前和V姐合唱過的〈美人魚〉有在曲目裡，就想著一定要過來！」讓Vivian直說：「太有心了，今天到場的歌迷賺到了！」畢書盡接著問：「這次的Rap我有重新改編，和在高雄巨蛋的不一樣，有聽出來嗎？」Vivian笑說：「非常感謝Bii的用心，但都是韓文，我聽不出來。」笑翻全場。

畢書盡也預告5月底即將推出新歌，透露有中文版和韓文版，並現場清唱韓文版，讓Vivian大呼期待說：「現在和Bii是同門了，希望以後有更多機會一起合作。」安可部分，Vivian以充滿爆發力的〈假扮的天使〉再次炒熱現場氣氛，此時她拿出自己珍藏的墨鏡，送給台下的粉絲，讓全場嗨翻天，Vivian說：「答應大家每次演出都送出一副墨鏡，絕不食言！」並在經典情歌〈愛笑的眼睛〉和寫給爸爸的〈別人的〉歌聲中，為演唱會畫下句點。