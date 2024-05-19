江美琪「傷心唱出來就沒事了」巡迴演唱會首站將於24日在上海登場，接下來也將推出全新音樂作品，2024年對她及引頸期盼許久的歌迷們來說是個重要回歸年。提到新專輯，江美琪充滿期待：「距離上一張完整專輯已經有5年多的時間了，這張作品花了很久的時間在收歌，也跟很多不同的音樂人合作，有很多新的火花，也完整收錄了我這幾年想對歌迷說的話。」

在華語樂壇歷經25年時光，江美琪分享：「透過這次演唱會，我想對每個聆聽我、支持我的歌迷說，陪伴會一直在、愛會一在，只要我們還可以相聚。」除了會毫無保留將新歌、歷年經典獻唱給所有觀眾，更邀請大家在演唱會上一起跟著大合唱，享受難得聚在一起的時刻，傷心的事，唱出來就沒事了。為準備演出，江美琪也積極健身、做瑜伽：「我希望不要辜負所有買票的觀眾們，我想把自己最好的狀態呈獻給大家。」

江美琪巡演將於5月展開。（華納音樂提供）

巡演同名歌曲〈傷心唱出來就沒事了〉由知名創作人張簡君偉填詞譜曲，寫下江美琪一路想對歌迷所說的心聲與感謝，並緊扣新專輯的主題，我們最終會走回根源，每個人用愛及陪伴彼此支持與相互輝映，江美琪也透露其實一直希望，在現階段自己一直希望能有一首歌是關照每顆柔軟與受傷的心靈，於是當她在眾多Demo裡看見這首歌時，她二話不說的驚呼：「就是它了！」

巡演首站上海於開唱，緊接6月將於杭州、南京接連登場，江美琪說：「很期待見到大家，今年最大的目標就是到各個城市看看好久不見的歌迷，目前也在與團隊討論節目及歌單，雖然每天都很忙碌，但興奮的心情大於一切。」也透露未來很期待巡演能回到台北，「這張專輯有許多不同的音樂類型，做了很多嘗試，除了在演唱會能聽到回憶殺，也想讓大家有新的驚喜跟刺激」。