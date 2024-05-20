日本女星加賀楓出道至今12年，過去為早安少女組的成員，退團後朝向戲劇圈發展。怎料，近期她突透過經紀公司宣布，在新劇殺青後，就要退出演藝圈，讓粉絲相當震驚。

加賀楓所屬經紀公司「J.P ROOM Inc」於本月12日正式對外宣布，感謝粉絲對長久以來的支持，加賀楓將在6月至9月的舞台劇《紅磨坊！》演出結束後，正式結束演藝生涯「希望各位能明白這是一個突然的公告」。

至於引退原因，公司表示，加賀楓其實在2年前於早安少女組畢業後，因對舞蹈產生強大的興趣，所以日後將從零開始學習跳舞，未來也預計從事相關工作。

加賀楓過去因欣賞早安少女組的成員鞘師里保，而參加徵選，2012年底加入早安家族，成為「Hello! Pro研修生」。經4年的研修生生涯，於2017年正式晉升為早安少女組成員，同年曾與成員石田亞佑美、小田櫻、野中美希跟橫山玲奈到台北西門町舉辦過簽名會。之後加賀楓陸續發行單曲及個人寫真，2022年12月10日正式從早安少女組畢業，並將重心放在舞台劇及音樂劇的演出上。