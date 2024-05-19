今年國中教育會考今天考完自然科及英語科後結束，6月7日將寄發考生成績單。台師大心測中心表示，今年會考題目難易適中，均符合課綱要求，希望考生在國中學會的概念，可以在日常生活中拿出來解決問題。

國中會考今天考自然科、英語（閱讀）及英語（聽力），在19萬2127個報名考生中，分別有2508人、2446人、2446人缺考，缺考率為1.31％、1.27％、1.27％。

教育部長潘文忠表示，這次會考是他任內最重要、也是後一項任務，除了試務人員在闈內組卷，闈外也有很多跳戰，譬如近日地震很多，試務單位在之前都進行沙盤推演，對所有可能發生的狀況進行安排，已做好因應準備，但很幸運地在考試時間並未發生地震。

潘文忠還說，雖然前幾天教育部已歡送他，但由於18日、19日要進行會考，他還是放不下，一直到今天中午12時30分考完英聽後，他才放下心裡的大石頭。

台師大心測中心主任陳柏熹說，為有效檢測學生學力水準，教育會考各科試題皆以《十二年國民基本教育課程綱要》為命題依據，不僅有評量重要知識的「學科基本能力題」，也有連結日常生活情境的或學術探究情境的「情境題」。

陳柏熹指出，為維護測驗的公平性，各科試題之前皆經過預試，然後再於闈場內進行組題，整體以難易適中為原則。而國中會考的題目，希望考生能用國中時期所學到的知識，來解決日常生活的問題。

台師大心測中心表示，考生如果對各科試題有疑義，可於5月19日14時起至23日中午12時止，依簡章規定，將疑義問題傳真至台師大心測中心，傳真號碼（02）86018310。今年會考預計於6月7日開放網路查詢成績，並寄發成績通知單，6月11日到12日開放申請複查成績。

會考成績是全國15個就學區高中職「免試入學」依據之一，各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。詳細資訊與入學期程，可參考各就學區網站。

113國中教育會考5科容錯題數。（李侑珊製圖）

台北市補習教育事業協會針對所有考科進行綜合分析，自然科補教名師楊過表示，今年5科最大特色為圖表結合生活，關鍵字均為陷阱，未來在考題表現上，108課綱的特色會愈來愈明顯，出題也會以此走向來定調。