橋頭地院法官石育恩，涉嫌協助詐團「軍師」 鄭鴻威律師藏放300萬元現金在辦公室，涉及洗錢。全案經檢方偵辦，檢察官諭令石80萬交保，司法院19日依法官法予以停職。

前橋頭地院法官石育恩與詐團軍師鄭鴻威同為政治大學法律系同學，案經檢方偵辦，司法院第一時間，先將石從一般刑事庭，暫時調整為簡易庭法官，確定遭到台北地檢署諭令80交保後，即依法命石停職，處理過程與涉嫌性騷的士林地院前法官蔡明宏相同。

全案起因於台北地檢署17日指揮廉政署與調查局 台北市調處兵分8路搜索石男辦公室、宿舍、鄭男的事務所，並約談石男、 鄭鴻威胞姊鄭彧歆、律師楊濟宇3名被告到案。石育恩否認洗錢，檢察官訊後認為石育恩涉嫌洗錢嫌疑重大，但無羈押必要，諭令石80萬元交保，楊男40萬元交保，鄭女無保請回。

北檢日前起訴 鄭鴻威共16名律師，全案移審 台北地院後，承辦檢察官王文成當庭指控，鄭曾暗藏一筆300萬元現金在石男的法院辦公室內，鄭辯稱這筆錢是請石物色預售屋的「工程款」。

據了解，石男疑因交遊廣闊而被政風盯上，他因與 鄭鴻威過從甚密，主動寫職務報告向橋頭地院自清。石在報告內只說曾幫鄭轉送10萬元律師費給其他律師，但不曉得金錢來源。