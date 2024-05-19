五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會5月18日起，於北京國家體育場（鳥巢）舉辦，是五月天第8度登上鳥巢開唱，一共將舉行10場，創下該場地有史以來開唱最多的紀錄！主唱阿信事前透露將在每場中隱藏不同的彩蛋，18日率先祭出第一個彩蛋就是文青女神陳綺貞擔任嘉賓。

在演唱完〈突然好想你〉後，陳綺貞隨著音樂升上舞台，歌迷驚喜不已，尖叫聲直竄鳥巢天際，阿信表示：「今天五月天在鳥巢第一場，剛唱〈旅行的意義〉有那麼一瞬間，我以為來到陳綺貞演唱會。」怪獸和瑪莎也一搭一唱地回「暖場完可以把場子交給綺貞老師」、「我們只是暖場久一點」，逗樂台下觀眾。

五月天和陳綺貞合唱〈私奔到月球〉。（相信音樂提供）

陳綺貞感謝五月天的邀請，表示很開心參與五月天25年的音樂旅程，靦腆笑稱：「我也是從小聽五月天。」馬上被石頭反駁：「妳好像比我們早出道一點？」緊接著舞台的時光機變幻巨大月球，五月天和陳綺貞帶領全場歌迷一起甜蜜合唱〈私奔到月球〉，更約定下次要帶著新歌合體，至於新歌要由誰負責創作？阿信跟陳綺貞直接在台上以猜拳來決定，讓觀眾期待兩人的合作。

五月天去年在上海舉辦巡迴演唱會，遭「聲理學」、「麥田農夫」2位音樂博主質疑假唱，日前調查結果出爐，上海文旅局表示，經核查未發現違法行為，總算還他們清白。阿信昨一開場高喊：「還需要多說什麼嗎？你在這裡，我在這裡，這就是一切！一路有你，始終有你，常說把鳥巢屋頂掀翻，但鳥巢沒有屋頂，就讓我們的聲音透過鳥巢天空傳到全世界。」

五月天《回到那一天》鳥巢演唱會第一場邀請女神陳綺貞擔任嘉賓。（相信音樂提供）

冠佑說叔叔家就住在鳥巢附近，希望歌迷跟著五月天大聲唱，高歌的聲音可以傳到叔叔家。怪獸開心大喊：「一踏上這舞台，熟悉感覺又回來！熟悉的熱情又回來！整個演唱會是五月天25週年，怎麼可以少了鳥巢，怎麼可以少了你們， 今天聽起來熱情是不是已經到屋頂，希望大家保持這樣熱情和我們玩到最後。」

而昨晚是五月天第8度登上鳥巢，也是第21場鳥巢演唱會，接下來「回到那一天」25週年巡迴演唱會將於5／19、5／21、5／22、5／24、5／25、5／26、5／30、5／31、6／1舉行。