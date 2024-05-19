一名已婚張姓男子在交友軟體上認識女子小美，並假冒為高雄某大醫院單身急診醫師，誘騙小美表示希望兩人交往，還說剛值完班很累，約小美去摩鐵休息，並表示自己已提供身分證證明單身，若不發生關係會很失望，於是雙方便展開床戰，未料張男事後失聯，小美前往醫院投訴，才知道自己被騙，氣得提告求償150萬；一審判張男要賠償10萬，但兩人都不服上訴，二審則維持原判。。

根據判決書，女子小美向法院控訴，她於民國111年2月3日晚間在交友軟體平台認識張姓男子，對方佯稱其為高雄某大醫院急診專科醫師，具美國John Hopkins碩士學位，並傳送配偶欄空白之身分證照片，假冒為單身，誘騙她交往，小美誤信張為單身醫師，同意交往，在同日晚間見面後，張男以值班勞累需休息，誘使前往汽車旅館休息，再以雙方已交往、已提供身分證、若不讓他發生關係會很失望。

小美在愛情沖昏頭下與張男發生性關係。未料張男事後失聯。小美氣得投訴該所大醫院，才發現張男偽裝醫師，這時才知自己失身，氣得提告張以詐欺之手段讓她答應發生關係，侵害貞操權，讓她終日惶惶不安。

但是張男則表示，網路交友虛假難分，自己因崇尚醫師工作，虛構從事急診醫師職業，並無假冒醫師，是小美誤認。當日兩人雖一同前往汽車旅館，但因感覺有異，未久待即離開，並未發生性行為。

法官審理後查出，兩人在摩鐵內有拍攝裸露上身相互緊貼的私密照，且面露微笑，小美還將照片傳給張男，並稱呼他「老公」。但張虛構單身醫師身份，以配偶欄空白的身分證照片，騙誘女方交往發生性行為，事後消失不理，讓女方身心受創，判張男須賠償10萬元。