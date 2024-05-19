一名網友表示自己和老公去日本連鎖壽司店用餐時，發現花壽司中竟然有一隻活生生的蛞蝓，嚇到「這壽司真的新鮮過頭了」為題發文在爆料公社。感染科權威直言，就算沒有直接吃下，也可能因為沾染到黏液，而感染廣東住血線蟲，嚴重可能引發腦膜炎而留下神經病變，導致智力受損。

台北市又爆食安事件，知名壽司店遭網友爆料吃到一隻「活蛞蝓」，向店家反應卻只招待一份甜點，以及一名非主管職的員工道歉。影片引網友留言「吃到真的會死人」。

寄生蟲專家，中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬，是發明國內吃下鍋牛、蛞蝓等軟體動物寄生蟲感染廣東住血線蟲治療方法者，他發現可利用寄生蟲用藥阿本達唑治療該病毒。

黃高彬指出，只要生食，或是食用未煮熟且感染這種寄生蟲的蝸牛、蛞蝓、蝦、蟹、蛙類或食入受到幼蟲污染的水或生菜，就會有感染廣東住血線蟲風險，且即便只是食物沾染到蛞蝓等軟體動物爬過的黏液，因為他體內可能含有第三期幼蟲，同樣也會受到感染。潛伏期約十天到一個月，平均2到3周，不過實際差異很大。

黃高彬表示，該寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成各種神經學症狀。患者多半會出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀。如果侵犯眼球，會造成視力受損。感染的寄生蟲數量較多時，可能危及生命，致死率約1％。

他表示，非洲、台灣原住民等常因為食用鍋牛，用生菜包烤未全熟的鍋牛也會有感染這類病毒，另外如泰國等外籍移工也常常食用福壽螺，也都有同樣的風險。

疾管署也提醒民眾，勿生食或食用未煮熟的螺類或蝸牛，處理時應戴手套並洗淨雙手（砧板亦需清洗），生食蔬菜水果前務必澈底清洗乾淨，以降低感染風險。