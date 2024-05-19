凱特琳克拉克賽前幫球迷簽名。（美聯社）

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美國職業女籃新秀凱特琳克拉克（Caitlin Clark）以選秀狀元身分轟動WNBA，她19日在客場出賽，居然幫地主隊紐約自由人改寫了整個聯盟的票房紀錄。《美聯社》報導自由人在巴克萊中心單場進帳超過200萬美元（新台幣6435萬）。巴克萊中心也是NBA籃網的主場，克拉克此戰吸引滿場的17735人觀戰，而且她還是敵隊的球員。

自由人球星史都華（Breanna Stewart）說：「難以置信，我認為凱特琳帶來的關注度讓整個WNBA都蒙其利，我當初進入聯盟時有些球隊還在賠錢。我們很高興走到這一步，但我們不會滿足。」自由人終場91比80獲勝，克拉克攻下22分。

今年22歲的克拉克身高183公分主打控衛，來自美國愛荷華大學，她被評價是史上最優秀的大學女籃球員，改寫NCAA頂級大學女籃的總得分紀錄，兩度獲選年度最佳球員，以選秀狀元身分加盟WNBA印第安納狂熱隊。克拉克先前對戰康乃狄克太陽隊，讓太陽隊近20年來首度賣光門票，包括電視轉播收視也跟著上漲。

克拉克賽前多花10分鐘幫現場觀眾簽名，她表示很高興看見有許多年輕女孩來看比賽，這代表WNBA極力想要培養的女性觀眾市場正在成長。WNBA上季比賽的平均觀眾為5679人，聯盟年度收益達到2億美元，近5年成長100%。然而女籃球員平均年薪僅10萬美元，NBA平均高達960萬美元（NBA年度收益107億美元）。

金塊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）本季在播客節目The Pivot說：「我認為最強的桌球選手和籃球選手的才華是同一等級的，但不等於桌球選手就該領一樣的錢，因為市場規模不同。女籃選手雖然也很厲害，她們和男籃畢竟是關注度不同的運動，不該比照我們的薪水，但我們還是應該想辦法讓她們多賺一點。」