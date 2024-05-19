台南白河每到蓮花盛開的季節，常有外地遊客專程前往吃蓮子餐，以前顧客喜歡大魚大肉的「澎派」菜色，隨著時代改變，現在民眾注重養生，蓮子餐也與時俱進，有業者特別開發個人餐，以小而精緻且蔬菜量多的方向來調整取勝。

蓮花通常在清晨時盛開，早上10點前是最適合欣賞的時間。（張毓翎攝）

在白河深耕40年的美雅家具，近年轉型成立觀光工廠，以趣味知性導覽解說、手作DIY和展售木製文創品來吸引遊客，每年蓮花季，業者將在地食材入菜，推出個人份的蓮子餐，標榜健康不油膩、清爽無負擔。

美雅家具董事長特助施心怡是創辦人施天慶的女兒，大學讀地理系，原計畫當老師，但看到父母為工廠經營奔波，決定回到自家經營的工廠幫忙，觀光工廠展場中包含木頭奧祕、品牌故事等設計，都注入了她的創意。

施心怡說，觀光工廠園區包含餐廳、戶外草皮玩耍遊憩區、家具展示區，其中餐廳每年5到10月特別販售蓮子餐，有別於一般蓮子大餐一桌大約8至10人，鑒於前來旅遊的民眾多以小家庭或情侶，因此蓮子餐以個人套餐為供應方式。

現在民眾注重養生，蓮子餐也與時俱進，白河美雅家具觀光工廠業者特別開發小而精緻的個人餐。（施心怡提供／張毓翎台南傳真）

她說，個人餐點菜色有蓮子蝦鬆、蓮子炒時蔬、涼拌蓮藕、柚香醬佐蓮子沙拉、荷葉蓮子飯、蓮子雞湯，飯後甜點則是有蓮子銀耳湯、蓮花茶；針對長期茹素的遊客，他們也推出素食的蓮子套餐供選擇。

她提到，今年228連假就有遊客詢問他們何時賣蓮子餐，但那時還未到蓮子產期，只好請遊客再等等，而現在已有早種的蓮子上市，他們預計22日開始販售，因為他們採用新鮮食材製作，建議民眾提前2天預約。

白河美雅家具觀光工廠主打適合親子的木作DIY，業者推薦民眾賞完花，可以帶家人來遊玩參觀，順道吃蓮子餐。（張毓翎攝）

施心怡說，蓮花通常在清晨時盛開，早上10點前是最適合欣賞的時間，白河蓮潭、詔豐、馬稠後等地都有許多蓮田，馬稠後關帝廳附近今年花況也極佳，推薦遊客10點賞完蓮後，帶家人來DIY、聽導覽，中午順道享用蓮子餐，這是此季節才有的體驗。