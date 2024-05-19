立法院17日因國會改革法案表決，朝野上演全武行，藝人范逸臣臉書發文「意見不同就撲下去」，酸綠委鍾佳濱抱摔藍委陳菁徽而遭炎上。桃園市議員凌濤聲援范逸臣等藝人，直指準總統賴清德也曾高喊「請總統網軍停止攻擊我」，應該更能體會被攻擊的恐懼，呼籲賴出面管管網軍側翼，停止對藝人和一般大眾的言論審查攻勢。

凌濤說，民進黨在立法院惡意使用暴力杯葛議事進行，這幾天鍾佳濱擒抱重摔女立委陳菁徽的畫面更躍上國際版面瘋傳，害台灣丟臉丟到國外去。而藝人范逸臣只不過是在臉書發文、紀曉君更只是留言互動評論，竟雙雙被網軍側翼出征炎上，必須刪文、道歉。藝人許維恩也在IG發文譴責立法院暴力，後來卻因擔心爭議而刪除貼文。

凌濤說，藝人們的恐懼不是憑空想像，過去藝人、網紅只是表達不同意見，就被網軍側翼出征的所在多有，像是擁有百萬訂閱的YT頻道「許伯＆簡芝-倉鼠人」，不過以蔣萬安的合照當影片封面，就遭側翼網軍出征，被迫落淚回應

電競實況主丁特也因時常在直播間裡批評政府，而遭到網軍出征，被迫發聲明表態「會對民進黨誓死效忠」。熱心交通議題的百萬訂閱知名實況主「Cheap」也說：「罵民進黨是件很可怕的事情，你可能會被抄家、會被調查祖宗十八代，更多更兇的是他們義勇軍、他們側翼媒體。」此言一出，也果然遭到大量攻擊。

凌濤說，賴清德過去曾可憐兮兮地向總統蔡英文說，希望能要求網軍停止對他的攻擊，如今以他身為民進黨主席、準總統的高度，應「己所不欲，勿施於人」出面管管網軍側翼，要求網軍停止對藝人、一般社會大眾的言論審查與攻擊，別在民主社會中，製造恐懼，讓人民閉嘴。