張信哲「未來式終極版世界巡迴演唱會」今（19日）再傳好消息，宣佈北京站將於下月29日一舉唱進可容納10萬人的鳥巢，除了是張信哲人生首度鳥巢成就解鎖，更是未來式IP之終極版攻進全球各地標的極致表現。張信哲說：「從上海8萬人體育場啟動，航向10萬人的北京鳥巢，我們再拼搏一輪，就當是給自己在樂壇這麼久時間以來的一個獎勵。」

張信哲日前為「中國音樂公告牌」四月號封面人物拍攝專訪，一身復古音樂教父裝扮潮到出水，他談到1998年首度在上海開唱，是在萬人的上海室內體育館，與他醉心的8萬人上海育場僅百多米之遙，「而這短短的一百米，卻用了26年歲月才抵達」。

張信哲6月將在鳥巢開唱。（潮水音樂提供）

張信哲也提到，《未來式》演唱會不僅代表一個人，還為了更多跟他一樣資深歌手的未來而唱，「像我們這些『老歌手』，大家可能會覺得，我們就是主打情懷、唱唱經典曲，騙一騙門票就算了」，認為流行音樂並不只是屬於年輕人，而是屬於每一個年齡層的人。

值得一提的是，張信哲還是同輩中，首位唱進鳥巢的男歌手，且為了配合北京站唱進鳥巢，主辦方更準備了張信哲未來式終極版高鐵列車，即日起在北京周邊隨機啟動，並採不事先公布當日路線，給足粉絲驚喜。