員林市三和公園結合停車場、公園、里民活動中心及日照中心，是彰化縣首座四合一功能場域，今日啟用。（葉靜美攝）

員林市三和公園地下停車場規畫有252個汽車停車位，今（19）日正式啟用，可望舒解員林市停車空間不足問題，為慶祝啟用，停車場從今天起至6月18日試營運，1個月期間提供民眾免費停車；同時啟用的還有結合活動中心及日照中心的綜合大樓，啟用後將成為彰化首座停車場、公園、里民活動中心及日照中心四合一功能場域。

員林市三和公園工程總經費達3億4724萬元，平面設置有遊憩區，提供民眾休閒使用，地下室2層規畫為停車場，建物一樓為活動中心，二樓為日照中心，是彰化首座四合一公園，2022年1月開工，今日由彰化縣長王惠美、公路局中區養護工程分局主任工程司呂正安、員林市長游振雄與立委謝衣鳯、陳素月等人共同啟用。

縣長王惠美表示，三和公園停車場規畫地下室2層，可提供252席小型車停車位，平面層提供88席機車位，導入智慧化停管系統，並取得智慧建築及綠建築證書；公園內設置有沙坑及環形散步道、多功能草坪等，希望讓各年齡層民眾都能使用；另外在一樓規劃為活動中心、二樓規劃為日照中心，滿足各年齡層使用。

員林市長游振雄說，2019年3月，原先只有員林日照中心結合活動中心的計畫，後來，確定地點是三和公園後，因縣府當時剛好也有一個地下停車場的計畫，後來兩案合併規劃，雖然工程施工時間有更長一些，卻也讓整體工程的開發更完整更完善，提供給市民最好的休憩空間。

王惠美提及，縣府已向交通部公路局爭取到5座停車場興建工程，彰化市扇形車庫停車場、延平公園地下停車場、員林三和公園停車場正式啟用，南郭路立體停車場及福興鄉停八平面停車場規劃中，5座的總經費高達15億5,622萬多元，共可提供1103席汽車格位及1402席機車格位，希望讓民眾有更多的停車空間，也帶動地方經濟發展。