關於詐團律師鄭鴻威將300萬現金放在橋頭地院法官石育恩的辦公室一事，台北地檢署和廉政署官員上周南下橋院石姓法官的辦公室搜索，並約談石姓法官，司法院18日已確定石被命80萬元交保後，隨即命石育恩停職。
司法院發言人陳婷玉表示，橋頭地院上周三或週四獲悉石育恩涉案後，於是透過內部調動，將石育恩從一般刑事庭法官，暫調為簡易庭法官，司法院昨日確定石遭台北地檢署諭令80萬元交保後，隨即命石育恩停職。
陳婷玉指出，檢方諭令石育恩80萬元交保，就是無法排除其犯罪嫌疑重大，符合法官法的停職要件，而石育恩未來是否可能回復法官職務，將視偵查結果而定；
此外，石育恩若被認定需被懲戒，懲戒法院可能會命石喪失法官身分、轉任法官意外的職務、撤職、停職等，情況如同士林地院涉性犯罪的法官蔡明宏。
針對石育恩遭司法院停職一事，橋頭地院發言人陳君杰表示，法官停職是司法院的權限，目前未接獲司法院或院長通知石育恩遭停職。
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