資深藝人曹西平出道超過40年，近年淡出螢光幕，將重心放在經營的耳環店。不過65歲的他至今仍單身，讓網友好奇感情狀態，接著詢問：「你怎麼不學某位藝人，人家結婚很快樂、婚姻美滿」，對此，曹西平語出驚人表示：「演藝圈有多少夫妻在演假面夫妻」，掀起網友議論。

曹西平被網友追問為何不結婚，指出某藝人婚姻就相當幸福，這讓鮮少公開談及感情狀況的他動了怒，直接反問對方：「你認識他嗎？他的家庭婚姻很快樂妳怎麼知道？妳躲在他們家的床舖底下偷聽嗎？」接著語出驚人表示：「她離婚了幾次妳知道嗎？妳不知道就閉嘴不要說了」，更不忘強調自己絲毫不羨慕對方的婚姻狀況，畢竟都與他沒有關聯。

曹西平指出目前演藝圈有許多假面夫妻，早就已經貌合神離，有的明明早就離婚了，卻還是對外謊稱相當恩愛，讓他忍不住嘲諷：「我看了我都想笑，真的是好假，時間可以證明一切的，看看有多恩愛多幸福？等著瞧」，接著呼籲網友：「管好自己的嘴巴，不要去雞婆指揮人家的私生活」。

曹西平為知名動感歌手。（圖／中時資料照）

曹西平的一席言論，讓網友大表贊同：「結婚未必會幸福，必需要兩人同心，不然我覺得單身更自在」、「社會上很多人喜歡指點別人做什麼，因為他們管不好自己，所以才要去管別人」、「教育別人還拿第三者舉例，這種人太好笑了」。