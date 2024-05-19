電費調漲加上夏天到，民眾更注意家中的用電量，一名水電師傅分享案例，有案主住家在工程期間，明明無人居住，離峰用電數卻達到250度，令他困惑是不是有人偷電，直到現場勘查完才知耗電元凶其實是變壓器空轉，提醒變壓器雖然方便，但可能導致用電增加。

這名水電師傅日前在YouTube頻道「宅水電」表示，一名案主家裡在施工，沒人居住，但晚上12點到隔天早上9點的離峰時段，用電度數竟然有250多度，覺得奇怪，這段時間沒有在施工，房子也沒人住，怎麼可能有用電，懷疑是不是有人偷電，或什麼地方沒關到。

之後，水電師傅現場勘查，發現案主家坪數大，每個房間都採光很好，廚房設有很多插座，而這個家有兩個電箱，第一個電箱是「三相四線380伏（V）」，單條中性線電壓是220伏（V），為了把電壓轉成第二個變電箱的110伏（V），特別裝設變壓器，當變壓完成後，電力才流入第二個變電箱，給家中又大又穩定的用電。

師傅指出，但是只要家中有變壓器，即使沒有用電，變壓器也會待機、空轉，持續耗能，尤其使用電壓110伏的設備，耗電更兇，所以這個家就算沒住人，離峰用電數也會增加，就是變壓器造成。師傅笑稱這是甜蜜的負擔，變壓器讓用電更便利，卻反而增加用電量。