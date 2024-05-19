以色列證實，找到去（2023）年10月在音樂祭遇害、半裸遺體遭哈瑪斯武裝分子「遊街示眾」的以、德雙重國籍女子盧克（Shani Louk），家屬透露，或許是因為被放置在很深、很冷的地道裡，即便已經罹難230天，盧克遺體的狀態仍「非常好」、「非常美」。

以色列找到遭哈瑪斯武裝分子「遊街示眾」的以、德雙重國籍女子盧克（Shani Louk）遺體。

綜合英國天空新聞網（Sky News）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，以色列國防軍17日宣布，發現23歲以、德雙重國籍刺青師盧克、28歲的巴斯奇拉（Amit Buskila）及53歲的吉勒倫特（Itzhak Gelerenter）等3人遺體。

盧克等3人均不幸在去年10月7日諾瓦音樂節（Nova music festival）期間遭哈瑪斯殺害，遺體也被帶回加薩走廊，當時網路上瘋傳的影片顯示，盧克的遺體被綁在哈瑪斯份子的貨車後方，她一動也不動，身體呈現半裸，就這樣被拖行至加薩，沿路「遊街示眾」。

畫面為2023年10月7日，哈瑪斯武裝分子將盧克（Shani Louk）的半裸遺體「遊街示眾」。（圖／美聯社）

盧克的父親尼辛（Nissim Louk）表示，以軍事先回傳了女兒遺體的照片進行確認，他說看到照片時「令人驚奇」，「她差不多在那裡230天了，230天後，你不曉得會取回什麼，但她的遺體非常美，是完整的，你仍能看到雙手，看得見所有東西，還有手上的刺青，我認為非常好，因為我沒想到會這樣」。

盧克（Shani Louk）的父母表示，能夠下葬女兒感到寬慰。

尼辛推測，會許是因為女兒的遺體被留在相對深的地道裡，而且非常冷，所以狀態才會「非常好」。

尼辛表示，找到女兒的遺體讓他寬慰，因為終於可以為女兒舉行葬禮。家人將於19日為盧克舉行葬禮，這天也是盧克母親的生日。