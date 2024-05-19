高市府觀光局今天為高雄熊舉辦慶生派對及「Birthday Run Way」專屬商品發表會。（柯宗緯攝）

高雄觀光大使「高雄熊」5月21日將過生日，日前釋出挑戰Energy最新單曲《星期五晚上》的高難度舞蹈「16蹲」，軟Q舞姿萌翻眾人。今（19）日生日前夕，高市府特地為高雄熊辦生日趴，首度曝光主題曲MV，還發行周邊商品搶攻觀光財，現場吸引上百位「熊寶」同歡祝賀。

高雄市長陳其邁特地戴上繽紛閃亮的生日帽與高雄熊「愛的抱抱」。（柯宗緯攝）

高市府觀光局今天為高雄熊舉辦慶生派對及「Birthday Run Way」專屬商品發表會，邀請知名舞團蘋果家族，共同曝光全新主題曲MV、舞蹈與專屬商品；高雄熊的好麻吉「熊本熊」，也親自錄製影片送上越洋祝福，高捷人氣偶像「蜜柑站長」，還以神祕嘉賓驚喜亮相，一起切蛋糕，與熊寶們齊呼「生日快樂」。

高雄市長陳其邁耍萌，戴上「睡帽頸枕」，自嘲「戴上去眼睛小沒關係」，非常適合送禮，圓滾又獨特的外型設計令人愛不釋手。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁特地戴上繽紛閃亮的生日帽與高雄熊「愛的抱抱」，他提到，高雄熊曾與他出訪日本熊本，工作表現認真，與熊本吉祥物「熊本熊」更是結拜兄弟。

高雄熊周邊商品包括造型磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、毛巾、徽章、襪子、高雄熊吊飾、大小高雄熊玩偶、三款時髦拉風的T-Shirt等十餘種明星商品。（柯宗緯攝）

陳其邁笑說，今天與議會「祝壽團」一同出席慶生會，他開心收下高雄熊致贈的運動毛巾，自己則最愛「睡帽頸枕」，自嘲「戴上去眼睛小沒關係」，非常適合送禮，圓滾又獨特的外型設計令人愛不釋手，今天也推出很多周邊商品，歡迎熊寶們一直買不要停。

觀光局說明，高雄熊周邊商品包括造型磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、毛巾、徽章、襪子、高雄熊吊飾、大小高雄熊玩偶、三款時髦拉風的T-Shirt等十餘種明星商品，現場也布置精美的商品展售專區和粉絲蓋印見面會；高雄郵局設置臨時郵局，同步發行販售結合高雄熱門景點與高雄熊可愛形象的「高雄熊紀念郵票首日封」產品，並加贈高雄熊徽章與鑰匙圈。

觀光局提到，高雄熊題曲跟MV、專屬商品也大受歡迎，觀光局也在台北、台南、高雄、屏東等地，規畫8處的實體展售通路與線上商城，讓熊寶都能方便輕鬆收集，未來還有校園巡迴、觀光亮點快閃活動、協助城市觀光與外交推廣，目標走出高雄、邁向國際。