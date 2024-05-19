一名與丈夫從事植物園藝的老闆娘，某日在老公手機簡訊中，發現自己的好閨蜜與老公友簡訊，好奇點開一看，赫然發現閨蜜竟然與老公只穿著內衣親密合照，甚至出現兩人在汽車旅館的親密裸照，闆娘認為這是兩人完事後所拍攝，於是質問老公後獲得證實，闆娘氣得怒告老公與閨蜜，但兩人開庭時都神隱，法官一審判賠10萬元。但闆娘認為太少上訴，二審判決要賠25萬元，全案確定。

根據判決書，該名從事植物園藝工作的女闆娘控訴，無意間發現老公LINE內有自己閨蜜的簡訊，打開一看，赫然發現竟然有老公與閨蜜2人親密合照，甚至在汽車旅館內拍攝兩人只穿著內衣褲及裸身親密照，闆娘立刻質問老公是否有與閨蜜發生性關係，老公當場坦承。氣得闆娘立刻向法院提提告求償30萬元。

一審期間，台中地院審理時，丈夫及閨蜜都神隱，並未出庭抗辯，連答辯都沒有，因此遭判二人得負連帶賠償責任，判賠10萬元。

但闆娘不服上訴，二審法官認定夫妻之身份、地位、學經歷、經濟狀況、以及侵權行為之情節，及對元配婚姻、生活影響程度相當深，因此判賠25萬，全案確定。