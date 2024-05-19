藍白17日拚國會改革法案3讀，遭綠營指控是「黑箱」。對此，民眾黨團駁斥，提出嚴正抗議，並強調，當日民眾黨提出臨時動議後，馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反而是民進黨使出「案海戰術」，且民眾黨和民進黨提出臨時動議的時間幾乎一樣，民進黨完全沒有事前公開，難道是說自己黑箱？

民眾黨團主任陳智菡表示，臨時動議本就是在院會審議時直接提出，「顧名思義」；民進黨也是如此，民進黨的臨時動議也沒有先提供給在野黨或詢問的媒體。

陳智菡說，「民進黨得到民眾黨所提臨時動議的時間，和民眾黨看到民進黨臨時動議的時間幾乎是一樣的，民進黨完全沒有事前公開，所以民進黨是在說自己黑箱嗎？」

陳智菡表示，民進黨使出「案海戰術」，一個法案就提40個修動議、40個再修正動議，堆成一座小山，內容混亂，到底要修正什麼恐怕連綠委都霧煞煞。

針對「蘇花快速公路建設特別條例」及「環島高速鐵路建設特別條例」，陳智菡說，民眾黨團不但反對使用特別預算，也在黨團協商中清楚表達等520新政府上台後，由新任交通部再行處理，表示充分尊重新政府之決策權的立場。

陳智菡強調，立院517根本沒有審議花東條例，請問民進黨立委王定宇等人，到底是裝傻看不見？還是根本搞不清楚當天立法院發生什麼事？執政黨立委一再用錯誤的資訊誤導民眾、亂帶風向，從民意代表淪為黨意代表，再淪為側翼，沈淪崩壞程度，令人咋舌。