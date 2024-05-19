113學年度國中教育會考於19日舉行最後一天考試，在英文科方面，國中英文老師認為，今年考試題仍依據「難易適中」原則，重視真實及自然語言使用情境，評量重要及核心的概念，結合核心素養分析綜合、思考推論、訊息比較、 圖文轉換、作者立場等能力。

新北市新莊國中英文老師曾麗娜表示，在聽力出題方面，不少題目與生活情境為主的，當中包含餐廳點餐、約朋友見面、詢問交通路線、寵物協尋、旅遊計畫等，其中第 18 題是今年較創新的題型 ，題目描述的是學生熟悉的社團團服製作樣式情境；第 16 題考「on the house」片語，考生由前後對話就可猜出是免費的意思。

曾麗娜提到，第 21 題難度較高，描述等待面試結果通知的焦慮心情，因為選項誘答力超強，使用「whether…是否…」的句型且選項較長，考生需讀懂句子的意思。

曾麗娜說，今年英聽出題注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式「英文好，人生是彩色；英文不好，人生是黑白」，建議學生平時應多從英語電視影集、廣播節目吸取真實語料，增進語感，將英語應用在日常生活中，

新北市淡水國中英文老師陸韻萍說，今年單題比去年減少2題，包含第1題的圖文題共13題考語意，8題考語法， 無較艱澀刁鑽題目。單題部分需熟悉1200個單字及基礎文法，以上下文情境來理解語法概念，但部分語法題仍須有清楚的句型語法結構才能答對。

克漏字的部分，陸韻萍指出，今年仍出現在題本最後，為語意克漏字，稍有難度。討論Covid-19疫情 是否能效法1918年美國大流感採取社交距離的措施。

補教英文名師林熹評析，今年英文考題出題沒有太多難題，推估獲得中等成績的考生會占大宗，考題多出比較多時事題材，也是大家最決勝負的地方，能夠測驗出考生的閱讀速度與理解判讀文字能力。