宜蘭縣三星國小女子組拔河隊不僅在體育署舉辦的全國各級學校室內拔河比賽中首次奪冠，更在短短半年內獲得其他全國賽事的2面金牌。（吳聖賢教練提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星國小女子組拔河隊不僅在體育署舉辦的全國各級學校室內拔河比賽中首次奪冠，更在短短半年內獲得其他全國賽事的2面金牌；教練吳聖賢表示，一直將國小拔河隊視為培訓國手的搖籃，此次女子組能有這麼好的成績，為她們努力不懈的精神感到驕傲。

半年奪3金超狂！三星國小女子拔河隊首獲全國賽冠軍。

宜蘭縣三星國小女子組拔河隊不僅在體育署舉辦的全國各級學校室內拔河比賽中首次奪冠，更在短短半年內獲得其他全國賽事的2面金牌。（吳佩蓉攝）

三星國小拔河隊成立於1998年，為縣內拔河重點培訓學校，迄今已邁入第26年，此次女子組從去年全國協會盃拔河錦標賽、花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽及教育部體育署113年度全國各級學校室內拔河比賽，不到半年連奪3金；游育豪說，首次在各賽事中連奪3金，甚至擊敗長期霸主高雄市瑞豐國小，實屬不易！

游育豪表示，這群自律的孩子每次都能完成教練的訓練課表，也因她們的好感情，讓團隊的凝聚力更好，因此能藉由每次比賽證明她們努力的成果；希望能持續為孩子們規畫更順遂的升學管道，一步一步邁向三星國中、景美女中、國立台師大等；最感謝充滿熱誠的吳聖賢教練，稱他為「三星拔河之父」也不為過。

吳聖賢坦言，拔河運動較枯燥乏味、變化性不大，但若不合作整隊力量就無法集中，故拔河能將團結合作的精隨發揮的淋漓盡致；拔河隊成立迄今，就是想讓孩子們在國小階段打好基礎，成績是其次，也因她們高執行力、服從性、受挫力及積極學習的態度，相信在未來的路上，不管什麼領域都能有很好的發展。

就讀宜蘭縣三星國小的江妤喬（左）與游淇喻（右）對於首次奪冠都感到一切辛苦練習是值得的。（吳佩蓉攝）

能拉到110公斤的六年級生江妤喬說，從小學二年級加入拔河隊到現在，一路上練習雖然很辛苦，但團隊間的互相鼓勵就成為往前邁進的最大動力，因此這次能拔出好成績，就更想不斷突破自己，希望未來能跟就讀台北市景美女中一年級的姐姐一樣成為國手。

原先是鋼琴氣質小女神的六年級生游淇喻，因同學都在拔河隊，便也想加入她們，她直言，每次練習手破皮非常痛時，團隊間彼此的精神喊話就會讓她咬緊牙根包紮起來繼續練；去年首次奪冠超級很開心，覺得一切辛苦訓練是值得的，雖之後國中另有規畫，但在小學的拔河經歷，將成為她求學路上美好的回憶。