台南市中西區海安路1家夜店開幕半年來迅速崛起，假日常擠爆客人，19日凌晨1時許，有顧客跳上店外的桌子帶頭起鬨唱歌，一度撒錢起鬨，引來數百名路人搶錢尖叫，居民不滿喧鬧聲報案，警方帶走楊姓老闆，開出6000元的妨害安寧罰單，另依照違反噪音管制法移送環保局裁罰。

這家露天酒吧去年萬聖節開幕，平時會有DJ播放音樂，加上舉辦各式優惠活動，迅速成為年輕人喜愛的夜店之一，假日更是海安路上人潮聚集之地。

該家酒吧18日周末夜生意興隆，直到19日凌晨1時許，仍有數百人流連不去，隨著店家播放的音樂起舞，1名網路直播主突然跳上戶外的桌面，一邊掏出整疊百元大鈔撒錢，一邊唱歌起鬨，炒熱氣氛。

現場搶錢人潮愈來愈多，連海安路上的路人也來湊熱鬧，客人無視深夜，歌聲伴隨喧鬧聲震天響，許多民眾還拍下撒錢影片上傳網路，脫序行為引來附近鄰居不滿報案，警方到場將楊姓老闆帶回派出所。夜店人潮在19日凌晨2時許逐漸散去。

楊男表示，撒錢純屬消費者自己行為，事前並未告知店家同意。當時店內顧客多，人手不足，員工都在忙著應付顧客。警方仍依照違反社維法妨害安寧，開出6000元罰單，另依照違反噪音管制法移送環保局裁罰。

海安路商圈理事長黃舜屏表示，店家能夠吸引人潮對商圈來說是好事，但業者也需滾動式檢討，提出一套完整的配套辦法。