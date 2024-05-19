女星隋棠2015年閃婚圈外丈夫Tony ，育有2子1女。近期才在社群分享家中裝潢的她，18日再度於限動上PO出自己動手做木工的畫面，而她那雙又長又直的美腿，意外成為關注焦點。

照片中，可見隋棠一身簡單、率性穿搭，木工背心一套上熱褲瞬間消失，襯托出她纖細修長的美腿。且為方便工作，她將長髮紮起並戴上紅色棒球帽，再配戴上護目鏡及工作用手套。右手撐在桌面彎腰打磨木椅的模樣，架式十足，更因此被網友稱讚是「最辣女木工」。

隋棠又長又直的美腿意外成焦點。（圖／翻攝隋棠IG）

隋棠透露，在他們家「水電木作比較屬於我的範疇」連老公Tony也曾為此笑說：「娶了一個寧願逛特力屋，不逛shopping mall的太太」，讓隋棠幽默向裝修材料行喊話：「歡迎找我代言」。事後她也曬出成品，並附上了兒女坐在上面的照片。

隋棠事後也曬出成果照。（圖／翻攝隋棠IG）

事實上，隋棠即使工作繁忙，但對於孩子的事依舊親力親為。近期她在社群發出兒子與女兒房間改造的第一階段成果照，猶如樣品屋般精緻的佈置，讓網友看了都忍不住讚嘆。此外，她也提到，自己對於居家裝潢的想法，不侷限於特定一種風格，反而喜歡混搭，像是美式自然流派加上一些典雅元素。