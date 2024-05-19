520前大陸再出手，針對汽車材料等原料共聚聚甲醛進行反傾銷調查，石化業者憂心重重，業界大老直言，我政府不承認九二共識，與大陸沒交集，漸行漸遠，令業界十分憂心，賴政府應想辦法跟大陸談判。石化公會幹部表示，受影響較大的是台塑、長春與日商合資的台灣寶理，會密切觀察，跟業者協商對策。

共聚聚甲醛為基本原料，可用於汽車等材料，為ECFA項目之一，目前為零關稅，若未來要課反傾銷稅，勢必成影響，台塑表示，已向陸方提出說明，該項產品約占台塑營收1％、年營收約20億。

另一家輸入量較大的是長春與日商合資的台灣寶理，巿場人士透露，在得到消息後，長春已向陸方反應，陸方是要長春提出說明。

石化業界大老指出，雖然台灣石化對陸出口占比已從逾50％掉至30％左右，政府單純認為這是大陸本身產量增加之故，不是ECFA問題，但有ECFA給予零關稅優惠，至少台商有公平競爭的機會，沒有ECFA進入大陸巿場要被課關稅2％至6.5％，跟競爭對手韓國與大陸當地業者相較，將失去競爭力。

石化公會指出，目前能做的是，受影響台商要提出說明，但問題是之前台化、台灣出光、奇美等業者在陸對我PC做反傾銷調查時，已拿出資料說明，仍被課9％至22.4％反傾銷稅，兩岸氛圍不好，多少也會影響陸方態度。公會會密切觀察，跟業者協商對策。

石化公會表示，共聚聚甲醛如PC般不是大宗產品，但價值高，近期陸方都是朝這種量不大，但值價高的產品下手，覺得警告意味濃厚。目前只知他們要調查。需要注意的是，如果不理大陸調查，恐怕明年就會被課反傾銷稅。