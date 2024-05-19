立法院17日進行院會，結果民進黨竟然連自己的案子都反對，資深媒體人黃揚明指出，民進黨戰術都已經一條龍規劃好了，就是拖延、罵黑箱、鴨霸，開始號召群眾包圍立法院。黃揚明質疑，就算群眾佔領立法院，對執政黨有利嗎？

立法院17日進行院會，立法院長韓國瑜詢問院會是否「本條」照國民黨黨團、民眾黨黨團、民進黨黨團再修正動議，有無異議？結果台下民進黨立委喊有異議。

此時國民黨立委楊瓊瓔高聲提醒民進黨，「這是你們的案子，你們的案子也反對？你們提的再修正！」韓國瑜只好宣布，民進黨現在反對自己的，那我們只好進行表決。

《新聞大白話》主持人羅旺哲表示，民進黨自己提的這件案子就是「立法院職權行使法部分條文修正案」，是由民進黨立委於2012年曾經提案，亦即公聽會出席人員虛偽陳述課以刑罰，結果現在竟然自己反對自己提案？

資深媒體人黃揚明指出，民進黨戰術都已經一條龍規劃好了，就是拖延、罵黑箱、鴨霸，開始號召群眾包圍立法院。

黃揚明質疑，但明天要就職的是民進黨的總統，如果立法院吵吵鬧鬧，未來會是什麼狀況？就算群眾佔領立法院，對執政黨有利嗎？賴清德要動員警力處理嗎？

黃揚明也反問國民黨，有沒有決心要通過法案？如果沒有決心，這項法案就結束了，民進黨又再次在立法院獲得勝利。