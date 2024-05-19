創作新人Bettii杯緹昨（18日） 在松菸誠品舉辦《Bettii杯緹》新專輯音樂分享會，首次與樂迷近距離面對面互動，她的家人、好友們都到場力挺，讓原本難掩緊張的她放鬆了不少，奶奶更親自到場支持，Bettii杯緹透露奶奶教給她關於上台的秘訣：「奶奶說上台時對大家的眼神要充滿愛！」

音樂分享會上，Bettii杯緹除演唱收錄在專輯中的〈Shyyyyyy：)〉、〈匿光〉，也加碼翻唱〈Seven〉，以及去年首支出道曲〈鯛魚燒〉，笑說：「看到這麼多人真的很開心，前一天還焦慮會不會現場沒什麼人，結果是我多想了，謝謝你們！」驚喜的是，現場竟有歌迷製作了專屬Bettii杯緹的手幅，為了回饋到場支持的歌迷，她特別準備小禮物與大家玩起問答遊戲互動，氣氛歡樂。

Bettii杯緹18日舉辦音樂分享會，和粉絲同樂。（時大音樂提供）

不僅眾多歌迷力挺，最支持的奶奶也親自到場，Bettii杯緹分享奶奶是個超級外向的「E人」，無論自己有什麼活動，只要有時間有體力，就必定會盡量到場支持，甚至也會相約好友一起到場，她更笑說：「奶奶的朋友很多，生活也很豐富，她每個禮拜的行程都比我還要滿。」她透露奶奶曾教給她關於上台的秘訣：「上台時對大家的眼神要充滿愛！」

Bettii杯緹舉辦音樂分享會，現場自彈自唱。（時大音樂提供）

最讓Bettii杯緹印象深刻的，是有一位奶奶替當天要會考因此無法到場的孫女出席，還買了專輯給她簽名；更有一位媽媽帶著國中的女兒到場陪女兒追星，也向Bettii杯緹告白自己的女兒喜歡Bettii杯緹許久，一舉一動都影響著她，讓身為媽媽的她認為追Bettii杯緹這個星讓她非常放心！面對許多樂迷親口表白，讓Bettii杯緹受寵若驚，沒想到唱歌可以激勵、鼓舞這麼多人，讓她更有信心繼續創作更多音樂給大家聽；接下來，Bettii杯緹將於7月20日在三創Clapper Studio舉辦首次專場演唱會。