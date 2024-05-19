味全龍游擊手張政禹好不容易敲出生涯首轟，卻碰上傷病攪局，日前因左膝前十字韌帶斷裂下二軍，預計要休2至3個月，他坦言，得知確定受傷的當下心情十分難過，但他也希望透過這段時間加強身體素質，「希望能壯一圈回來，不然這段時間就浪費了。」

繼樂天桃猿成晉、統一獅林靖凱後，張政禹是本季第3位因為十字韌帶受傷的球員。19日他現身天母棒球場與隊友一起進行賽前訓練，他表示，目前所有訓練都可以進行，只是腳會有些不舒服。

張政禹透露，在熱身賽階段腳就出現不適情況，直到10日作客澄清湖時，在賽中跑壘時出現腳不穩定的情況，「當下有點軟腳的情況，從那天開始持續覺得很不舒服，所以才想說要去檢查一下，讓自己安心。」

檢查結果出來後確定是左膝前十字韌帶斷了1條，雖然還是可以正常訓練，張政禹說：「還是會難過，畢竟才剛發生好的事情（指首轟出爐），狀況好的時候就怕受傷。」總教練葉君璋也用自身經歷鼓勵張政禹，希望他在復健的這段時間不要失志。

「希望可以用這段時間讓自己變得更強大，能壯一圈回來。」張政禹表示，現在就是先加強肌力，增加身體素質避免以後再次受傷。